Військові медики активізують роботу у підтоплених районах щодо захисту від інфекцій

Активізація роботи щодо захисту населення від інфекційних хвороб у постраждалих від повені районах Західної України очікується приблизно через тиждень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив головний державний санітарний лікар Міністерства оборони України полковник Валерій БАРКЕВИЧ.

За його словами, через тиждень військові планують активізувати проведення санітарно-епідеміологічної розвідки у постраждалих від екологічної катастрофи районах Західної України.

В.БАРКЕВИЧ пояснив, що необхідно дочекатися спаду рівня води, відкачати воду і очистити джерела водопостачання, провести їх дезінфекцію і лише після цього здійснити лабораторні аналізи щодо бактеріологічної і санітарно-гігієнічної придатності води до вживання.

Разом з цим головний державний військовий лікар Міноборони зазначив, що на сьогодні санітарно-епідеміологічна ситуація в постраждалих від повені районах є контрольованою.

Зараз, як він зазначив, тут працюють три пересувні медичні лабораторії санітарно-епідеміологічної служби, і за необхідністю військові готові збільшити їх кількість до десяти.