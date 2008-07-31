Уряд пропонує збільшити акцизи на тютюн

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО пропонує народним депутатам прийняти зміни до бюджету, що забезпечують підвищення акцизних ставок на тютюн, для збільшення витрат бюджету на 3,645 млрд. грн. для подолання наслідків стихійного лиха в Західних регіонах України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні в парламенті, представляючи урядовий законопроект про внесення змін до бюджету.

«Ми пропонуємо зараз прийняти одночасно зміни до бюджету, що передбачає збільшення акцизів на тютюн, тому що в Україні найнижчі у світі ставки акцизів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, збільшення витрат бюджету на 3,645 млрд. грн. не порушує бюджетний баланс і створює механізм оперативного управління витратами. «В урядовому документі правильно побудовані розпорядники бюджетних коштів, тому що розпорядником бюджетним коштів може бути лише Міністерство фінансів через Резервний фонд Кабінету міністрів. Це дозволяє уникнути додаткових процедур на рівні обласних, міських і районних рад», - пояснила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що майнові збитки громадян будуть компенсовані в повному обсягу.