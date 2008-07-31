На Волині за півроку створено лише 5 прийомних сімей. До новостворених та вже діючих прийомних сімей влаштовано 19 дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося 30 липня під час засідання колегії обласної державної адміністрації, де присутні обговорили стан виконання Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування».

Заступник голови облдержадміністрації Святослав КРАВЧУК піддав критиці роботу відповідних відомств щодо вирішення питання опіки над дітьми-сиротами. «Всього 5 прийомних сімей за півроку – це дуже мало, адже лише у першому кварталі посиротіло 169 дітей. Керівникам на місцях слід негайно активізувати роботу серед населення. Важливо, щоб сироти віднайшли нові сім`ї і не відчували себе поза суспільством», - наголосив він.

У свою чергу начальник служби у справах неповнолітніх Алла ОНИЩУК повідомила, що загалом цього року на Волині влаштовано у сім`ї громадян під опіку (піклування) 120 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Усиновлено – 24 дитини, у тому числі 2 – іноземними громадянами. (У минулому – 36, у тому числі 4 – іноземцями).

Також вона зазначила, що на сьогодні в регіональному банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають підстави для усиновлення, перебуває 425 дітей. База даних про потенційних кандидатів в усиновителі нараховує 34 подружні пари.

Довідка УНІАН. Зараз в області функціонує 10 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 69 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і 39 прийомних сімей, в яких 90 прийомних дітей.