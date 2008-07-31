Фонд Ахметова ”Розвиток України” надав допомогу постраждалим на Прикарпатті

Благодійний фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» купив продуктові набори першої необхідності (вода, хліб, масло, крупи, цукор, консерви, макарони) на суму 280 тис. грн. для сіл і населених пунктів Івано-Франківської області, які залишилися відрізані від зовнішнього світу (це переважно Верховинський, Снятинський і Косівський райони).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України».

Першими продукти з повітря одержали жителі сіл Яблуниця і Голошинок Верховинського району.

Саме в цьому районі сьогодні працює Благодійний фонд Ріната Ахметова «Розвиток України», доставляючи жителям продуктові набори вертольотом. Для цих цілей МНС і армія виділили два вертольоти. Але для того, щоб оперативно доставити всі 7 тисяч продуктових наборів, цього явно недостатньо. Також є проблеми з дозаправкою техніки. За словами Світлани Панюшкіної, менеджера фонду, губернатор Івано-Франківської області Микола Палійчук відзначив, що вертольоти заправляються під його чесне слово.

За оперативним зведенням з Верховинського району, відсутня в необхідній кількості техніка, щоб налагодити комунікаційне сполучення. Дороги в жахливому стані, вода сходить, - і стан доріг погіршується ще більше. Через це є ризик втратити наземний зв`язок ще з декількома селами. На даний момент від зовнішнього світу відрізано 38 сіл району.

Як повідомляє менеджер Благодійного фонду «Розвиток України» Світлана Панюшкіна, руйнування як після вибуху бомби – воронки, ями, зруйновані будинки. В повітрі відчувається сморід.

Доставлених продуктів вистачить на декілька днів, але доки невідомо, коли будуть налагоджені шляхи сполучення з селами, і що буде з їх жителями через тиждень. На черзі для допомоги Снятинський і Косівський райони, де також є села, відірвані від зовнішнього світу.

Зараз група фонду «Розвиток України» разом з Русланою намагається прорватися в село Бистрецьк. Щойно отримали дзвінок від матері неповнолітніх дітей. За її словами, сім`я голодує і чекає на допомогу.