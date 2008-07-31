МОЗ: постраждалим від повені треба дотримуватися низки рекомендацій

Міністерство охорони здоров’я України звертається до населення, яке постраждало від повені, дотримуватися певних рекомендацій для запобігання виникненню і поширенню інфекційних хвороб.

Текст відповідної Пам`ятки МОЗ передано агентству УНІАН.

Зокрема, МОЗ рекомендує населенню у постраждалих від повені регіонах:

- не використовувати для пиття, приготування їжі та миття посуду воду з незнайомих джерел водопостачання;

- для пиття і приготування їжі використовувати воду питну фасовану або привізну (після кип`ятіння);

- кип`ятити всю воду, що використовується для приготування їжі та миття посуду;

- не купувати продукти харчування невідомого походження (на стихійних ринках або з рук у приватних осіб);

- зберігати продукти харчування тільки у спосіб, зазначений на упаковці та у встановлений термін;

- приготовлені страви споживати відразу, а у випадку повторного споживання піддавати їх повторній термічній обробці;

- при споживанні овочів, фруктів та ягід добре промити їх водою та обдати окропом;

- при харчуванні у непристосованих умовах (ліс, пляж тощо) виключати контакт продуктів з ґрунтом та піском;

- дотримуватися правил особистої гігієни;

- перед приготуванням їжі та перед її вживанням обов`язково мити руки з милом;

- обов`язково мити руки після відвідування туалетів;

- в разі виникнення захворювання не займатися самолікуванням;

- у випадку виявлення перших ознак кишкового захворювання терміново звертатися до найближчої лікувальної установи.