МОЗ: постраждалим від повені треба дотримуватися низки рекомендацій
Для запобігання епідемії
Міністерство охорони здоров’я України звертається до населення, яке постраждало від повені, дотримуватися певних рекомендацій для запобігання виникненню і поширенню інфекційних хвороб.
Текст відповідної Пам`ятки МОЗ передано агентству УНІАН.
Зокрема, МОЗ рекомендує населенню у постраждалих від повені регіонах:
- не використовувати для пиття, приготування їжі та миття посуду воду з незнайомих джерел водопостачання;
- для пиття і приготування їжі використовувати воду питну фасовану або привізну (після кип`ятіння);
- кип`ятити всю воду, що використовується для приготування їжі та миття посуду;
- не купувати продукти харчування невідомого походження (на стихійних ринках або з рук у приватних осіб);
- зберігати продукти харчування тільки у спосіб, зазначений на упаковці та у встановлений термін;
- приготовлені страви споживати відразу, а у випадку повторного споживання піддавати їх повторній термічній обробці;
- при споживанні овочів, фруктів та ягід добре промити їх водою та обдати окропом;
- при харчуванні у непристосованих умовах (ліс, пляж тощо) виключати контакт продуктів з ґрунтом та піском;
- дотримуватися правил особистої гігієни;
- перед приготуванням їжі та перед її вживанням обов`язково мити руки з милом;
- обов`язково мити руки після відвідування туалетів;
- в разі виникнення захворювання не займатися самолікуванням;
- у випадку виявлення перших ознак кишкового захворювання терміново звертатися до найближчої лікувальної установи.