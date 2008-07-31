Медичні заклади Івано-Франківщини зазнали збитків на 10 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив перший заступник начальника Головного управління охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації Микола ОЛІНІЙЧУК.

За його словами, Івано-Франківській області лише 2,9 млн. грн. необхідно на лікування потерпілих від стихії людей. Ці кошти потрібні, щоб забезпечити медикаментами постраждалих. За його інформацією, наявних медикаментів у потерпілих від стихії районах області залишилось на 3-4 дні.

М.ОЛІНІЙЧУК підкреслив, що особливу увагу сьогодні медики приділяють дітям до 1 року і вагітним жінкам. Вся медична допомога потерпілим від стихії надається безкоштовно.