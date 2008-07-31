Cмажена картопля може викликати рак матки

Про потенційну шкоду смаженої їжі (зокрема картоплі) учені говорять давно.

Проте прямий зв`язок між виникненням злоякісних пухлин і вживанням смаженої їжі виявили голландські дослідники. Вони довели, що у жінок, які вживають щодня смажену картоплю, в два рази збільшується ризик раку яєчників і раку матки.

При смаженні в багатьох продуктах утворюються особливі речовини - акриламіди, що є канцерогенами. Особливо багато їх в пересмажених продуктах.

Узагальнивши дані 120 тисячам добровольців, що проходили регулярні обстеження і анкетування впродовж 11 років, медики з`ясували наступне:

Ті з представниць прекрасної статі, в чий організм в день потрапляло в середньому по 40 мікрограмів акриламідів (це відповідає половині упаковки бісквітів або пакету чіпсів), захворівають раком яєчників або шийки матки в два рази частіше, ніж інші.

Фахівці закликають пацієнтів, особливо жіночої статі, їсти трохи менше смаженого. Від чіпсів і подібних снеков теж краще всього відмовитися зовсім.

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