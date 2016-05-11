У Києві відбудеться Міжнародний конгрес за участі провідних іноземних пластичних хірургів

Як зазначив на прес-конференції в УНІАН кандидат медичних наук, національний секретар Міжнародної асоціації пластичних та естетичних хірургів (ISAPS) Павло Денищук, захід такого рівня відбудеться в Україні вперше.

"Такого рівня «десанту» фахівців з пластичної хірургії в Україні ще не було. Приїдуть, зокрема, професор пластичної хірургії Алан Фоглі (Франція), Алекс Верпаеле (Бельгія) та інші знані спеціалісти. Навчальна програма зацікавила фахівців з Молдови, Білорусі, Казахстану, Польщі, Болгарії, інших країн. Усі вони матимуть можливість повчитися у всесвітньо відомих колег", - сказав Денищук.

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Він підкреслив, що у рамках заходу відбудуться унікальні події, зокрема, проект "Жива хірургія", коли відомі хірурги зроблять чотири операції, які транслюватимуться у залі конгресу.

"Базовою лінією навчального процесу стане "Жива хірургія". Фахівці матимуть змогу у ході операцій коментувати та ставити запитання хірургам, які оперують. Це навчальний проект, що дає можливість молодим хірургам вивчити світові напрацювання. Такий варіант навчання варіант дуже популярний у світі, подібні навчальні проекти проходять у багатьох країнах. Україна у цьому плані відставала. Водночас значною проблемою серед пластичних хірургів є те, що деякі починають оперувати лише прочитавши статтю у галузевому журналі. Тому на окремій секції обговорюватимемо питання безпеки у пластичній хірургії. Планується оприлюднення звернення щодо цього до МОЗ та пацієнтів", - зазначив Денищук.

За його словами, на конгресі буде також і теоретична частина - фахівці читатимуть лекції, доповіді, відбудуться круглі столи.

"Конгрес направлений на те, щоб підняти пластичну хірургію в Україні на ще вищий рівень. Я впевнений, що ця подія стане традиційною, щорічною. Рівень нашої пластичної хірургії останніми роками істотно зріс. Українські хірурги вчаться, мають досвід, напрацювання, деякі вже діляться своїм досвідом у різних країнах", - наголосив Денищук.