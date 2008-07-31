Суперїжа: інжир і ківі

Інжир, або фіги, має солодкий смак і цікаву будову - гладка шкірка, солодка м`якоть і хрустка кісточка. Серед безлічі корисних речовин у складі інжиру слід зазначити великий зміст калія, який допомагає контролювати кров`яний тиск. М`якоть інжиру містить корисну дієтичну волокнисту клітковину (5-6 грам в порції з трьох плодів), поліпшуючу травлення і засвоєння їжі.

Натуральні волокна в м`якоті інжиру зменшують ризик виникнення раку грудей у жінок в період менопаузи, а також знижують вірогідність розвитку діабету. Інжир містить також велику кількість кальцію (півсклянки інжиру містить близько 80 міліграмів), який покращує стан кісток, нігтів і волосся.

Отже, інжир повною мірою є «продуктом здоров`я», який всесторонньо допомагає поліпшити наше здоров`я і самопочуття, і рекомендований до постійного вживання

Тепер перейдемо до ківі. Ці солодкі плоди містять більше вітаміну С, чим апельсини, а також велика кількість фитонутриентов і вітамінів. Яскраво-зелена м`якоть і особливий кисло-солодкий смак робить ківі ідеальними для легкого сніданку, коктейлів і фруктових салатів.

Дослідження показали, що ківі володіють унікальною здатністю захищати ДНК в клітках людини від руйнівної дії оксидантів. Вони містять різні види флавоноїдів і каротеноїдів, а також вітаміну С і бета-каротину. Також плоди ківі – багате джерело вітаміну Е, а завдяки своїй консистенції і співвідношенню змісту води і жирів повною мірою утворюють захист від вільних радикалів по всіх фронтах.

І знову ж таки, в ківі містяться корисні волокна, що допомагають утримувати рівень холестерину в крові. Окрім в ківі багато калію, магній, мідь і фосфор, що допомагає, поміж іншим, боротися з симптомами астми.

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