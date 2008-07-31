Із села, з яким немає наземного зв`язку, гелікоптером евакуювали двох роділь

За оперативною інформацією співробітника Благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України», яка зараз працює в Івано-Франківській області, в результаті першої гелікиВерховінського району.

Також вдалося евакуювати двох породіль з села Яблуніца Верховінського району, з яким немає наземного зв`язку. З цього ж села за станом здоров`я на вертольоті транспортували ще двох жителів.

Знаючи про проблему з гелікоптером, армія надала додатково повітряну техніку, щоб максимально оперативно доставити продукти людям, відірваним від зовнішнього світу. Протягом сьогоднішнього дня планується повітряним шляхом повністю забезпечити продуктами важкодоступні населені пункти Верховінського району. Завтра Благодійний фонд «Розвиток України» купить нові продуктові набори для Снятінського і Косовского районів.