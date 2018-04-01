Компанія Max-Well допоможе українцям жити довше

У США відсоток онкохворих набагато вищий, ніж в Україні. Здивовані? Все легко пояснюється: середня тривалість життя американця з діагнозом «Рак» - 20-30 років, а українця – 1 рік. Сумно, чи не так?

У нашій країні давно і багато говорять про реформування вітчизняної медицини. На жаль, тільки говорять. З року в рік збільшується сума фінансових вливань в охорону здоров`я, але від цього українці не стають здоровішими, катастрофічно погіршується демографічна ситуація. Україна лідирує в багатьох досить песимістичних світових рейтингах. Наприклад, щодо смертності від онкологічних і серцево-судинних хвороб. Зараз в Україні близько 850 тисяч онкохворих. Щорічно ще у 150 тисяч українців виявляють рак. Це невиправдано високі показники. Причини - в низькому рівні надання медичної допомоги і недоліку високоефективних недорогих препаратів. Українцям просто не по кишені онкопрепарати. Багато хто тихо вмирає удома.

Що стосується серцево-судинних захворювань, в Україні, в загальній структурі, 62 % випадків смерті - від кардіопатологій. Сьогодні в нашій країні 35 тисяч пацієнтів щорічно потребують операції на серці. Допомогу одержують не більше третини.

Місія – зниження смертності від критичних захворювань

Два роки тому професор Кенет Алібек приїхав із США до України з наміром реалізувати масштабний комплексний проект допомоги онкологічним і кардіологічним хворим.

І сьогодні в Борисполі створений і успішно працює проект "Макс-велл". Цей проект – найбільша в Україні іноземна інвестиція в область високих технологій. Для реалізації проекту вже вкладено 90 мільйонів доларів, а до кінця цього року інвестиції досягнуть 130 мільйонів доларів.

«Місія компанії "Макс-велл" - зниження смертності від критичних захворювань. На сьогоднішній день в Україні була потреба в створенні науково-виробничого онкологічного і кардіологічного центру», - говорить засновник компанії, доктор Кенет Алібек, один з провідних світових фахівців з біотехнології.

Проект "Макс-велл" включає три напрямки: мережу поліклінічних центрів, науково-виробничий фармацевтичний комплекс, а також просвітницьку і освітню діяльність серед фахівців і широких верств населення.

Поліклініки "Макс-велл" – обслуговування на світовому рівні

"Вартість лікування - далеко не останнє питання у всіх країнах світу, у тому числі і в США. Разом з тим, ми чудово розуміємо, що рівень доходів населення в США і в Україні абсолютно різний. Але ми прагнемо зробити сучасні методики діагностики і лікування доступними для всіх жителів України, що мають в цьому потреба", - говорить доктор Алібек. За його словами, якість лікування буде досягнута за рахунок точної і швидкої діагностики захворювання з подальшим призначенням максимально ефективного лікування.

Перший медичний центр "Макс-велл" вже близько року працює в Борисполі. Поліклініка пропонує послуги висококваліфікованих фахівців, сервіс на світовому рівні, різні дисконтні програми.

Об`єктивно, послуги поліклініки доступні для всіх верств населення. Компанія "Макс-велл" розробила спеціальну програму знижок для малозабезпечених жителів Борисполя. Соціальним службам міста було запропоновано сформувати списки малозабезпечених жителів і розділити між ними 50 дисконтних карток, що дозволяють одержати знижки 25%, 50% і 100% на оплату послуг поліклініки.

Крім консультації лікарів всіх основних напрямів, в медичному центрі надаються послуги, унікальні для України. Наприклад, діагностика раку молочної залози з використанням системи Sure Touch, розробленої американськими ученими. Саме на цьому приладі медики радять проводити перше обстеження. Якщо він покаже ущільнення, то направлятимуть на мамографію. Там визначать, чи злоякісна пухлина. Прилад виявляє 5-міліметрове новоутворення, тому ідеально підходить для ранньої діагностики. На екрані лікар бачить розмір, форму пухлини і може визначити її щільність. Вартість такої діагностики – 20 гривень.

При відкритті медичного центру «Макс-велл» проходила акція – безкоштовно обстежуватися на рак молочної залози могли всі охочі. З більш, ніж сотні жінок, що пройшли обстеження, повністю здоровими виявилися тільки 5. Ще п`ятеро був поставлений діагноз «злоякісна пухлина», у інших – виявлені різноманітні порушення – можливі причини подальшого розвитку пухлини. Завдяки ранній діагностиці, велика частина обстежених обмежиться медикаментозним лікуванням. 90% цих жінок навіть не підозрювали про можливі порушення, у половини з них, при пізнішій діагностиці, могли бути значно менше шансів на сприятливий результат.

По Україні планується створення 30 медичних центрів (два з них відкриються в Києві вже до кінця 2008 року).

Світові стандарти GMP на всіх етапах виробництва

Згідно даним Весвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ), медикаменти займають 80% серед всіх видів медичної допомоги. Тому ВООЗ і медичні асоціації розробили і продовжують удосконалювати стандарти і рекомендації відносно якості медикаментів. Це необхідно, оскільки лікувальні засоби низької якості можуть викликати негативні наслідки при лікуванні.

Україна вже декілька років йде по шляху впровадження у фармакологічне виробництво світових стандартів якості GMP (good manufactured practice), відповідні українські стандарти були прийняті ще в 2001 році, а до 2009 року всі вітчизняні фармпідприємства повинні провести модернізацію відповідно до вимог GMP.

"На жаль, поки що процес переходу до правил GMP в Україні протікає повільно. Ми сподіваємося, що наше підприємство підштовхне фармацевтичну галузь до нового етапу розвитку - впровадження світових стандартів якості і застосування новітніх технологій при виготовленні лікарських препаратів", - вважає генеральний директор Науково-виробничого онкологічного і кардіологічного центру «Макс-велл» Володимир Бугайчук.

Світовий стандарт GMP включає достатньо широкий ряд показників, яким в обов`язковому порядку повинні відповідати фармацевтичні підприємства. Для реалізації лікарських препаратів на території ЄС і США відповідність такому стандарту обов`язкова.

Директор за якістю НПОКЦ «Макс-велл» – Ірина Міхайліченко – розповіла, що в Україні на сьогодні вже існує ряд підприємств, які одержали сертифікат відповідності правилам GMP на окремі ділянки виробництва, проте "Макс-велл" відкриває єдине виробництво, яке з моменту проектування будувалося з дотриманням всіх норм і правил цього стандарту.

4 червня 2008 року в Борисполі відбулася церемонія відкриття комплексу лабораторій контролю якості і центру фармацевтичних розробок НПОКЦ «Макс-велл». Всі ділянки комплексу лабораторій і центру розробок побудовані відповідно до міжнародних стандартів GMP. Комплекс лабораторій "Макс-велл", де проводитимуть дослідження і аналізи всіх параметрів сировини і матеріалів, – унікальний: багаторівневий контроль якості охоплює всі стадії виробничого процесу - від вибору постачальників сировини і матеріалів для майбутніх лікарських препаратів, належного нагляду за кожною технологічною операцією до постачань готової продукції споживачеві.

Субстанції для імунобіологічного виробництва "Макс-велл" також контролюються на предмет відповідності високим міжнародним стандартам якості в лабораторіях контролю якості. Окрім цього, під контролем знаходиться і сам процес виробництва субстанцій, здійснюваний лабораторією AFG Biosolutions (Меріленд, США), структурною одиницею MaxWell Biocorporation.

Таким чином, кожен покупець продукції, якість якої контролюється на всіх етапах виробництва, може бути упевнений в найголовнішому – він купує по-справжньому якісний препарат.

Інноваційні досягнення біотехнології – на користь українцям

Над проблемою імунних захворювань працюють вчені всього світу.

Не так давно група шведських вчених опублікувала результати багаторічного дослідження, учасниками якого стали шведи-довгожителі. Спостерігаючи за ними, професор Андерс Вікбі з колегами довели, що наявність в організмі літньої людини вірусу герпесу 5-го типу (цитомегаловирусу) значно підвищує ризик виникнення особливого стану імунної системи, який може привести до швидкої смерті.

«Практично кожна людина впродовж життя збирає свій "багаж" герпетичних вірусів, - відзначає кандидат медичних наук Тетяна Гречана, начальник відділу клінічних випробувань - Стає зрозумілим, що старіння імунної системи є не що інше, як її виснаження в результаті безуспішної боротьби з вірусами герпесу, в першу чергу з цитомегаловіусом. Услід за імунною системою старіє і організм в цілому».

Компанія "Макс-Велл" – відкриває в Україні виробництво імунобіологічних препаратів і створює повноцінний центр наукових розробок, які застосовуватимуться в промисловому виробництві. Це найпрогресивніше на пострадянському просторі виробництво імунологічних препаратів.

Що важливо, завдяки локальному виробництву принципово нового якісного рівня, прогнозується значне зниження вартості препаратів, що виробляються в порівнянні з імпортними аналогами, присутніми на ринку сьогодні.

Якщо Вас зацікавила дана тематика, ознайомитися з детальнішою інформацією, а також одержати інтерактивну консультацію у фахівців «Макс-велл» можна на сайті компанії www.max-well.com .

ДОВІДКА УНІАН. Засновник компанії Кенет Алібек (Kenneth Alibek) – фахівець у області інфекційних захворювань і імунології, доктор медицини, біотехнолог, професор. Автор більше ста наукових публікацій і шести книг. Президент і співвласник AFG Biosolutions, засновник MaxWell Biocorporation.

У 1994 році доктор Алібек був нагороджений Медаллю Берклі, що щорічно присуджується Конгресом США з формулюванням «За видатний внесок в справу боротьби за мир». Нагороджений почесними дипломами урядів і організацій низки країн, зокрема дипломом Національного університету оборони Сполучених Штатів.

Основним завданням «Max-Well» в Україні є реалізація комплексної програми, яка дозволить зробити діагностику і лікування критичних захворювань (онкологічних, кардіологічних, інфекційних) ефективнішою і доступнішою для більшості пацієнтів. Програма об`єднує розробку і виробництво сучасних і ефективних препаратів онкологічної і кардіологічної групи, впровадження новітніх методів лікування і діагностики критичних захворювань. Крім цього, особливу увагу компанія планує приділяти підвищенню загальної інформованості населення з питань онкології, профілактики раку і сучасних методів лікування.