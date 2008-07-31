Санепідеміологи не виключають спалаху сибірки у худоби

Cанепідеміологи Прикарпаття не виключають спалаху сибірки у худоби, яка перебуває на підтоплених територіях.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції в Головному управлінні охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації заступник головного санітарного лікаря Івано-Франківської області Марія БОЙКО повідомила, що медики побоюються спалаху сибірки у худоби, оскільки водою було затоплено скотомогильники, в яких могли бути захоронені хворі тварини.

Заступник головного санітарного лікаря області наголосила, що нині “ситуація контролюється”: жителям постраждалих регіонів заборонено пити воду з криниць та їсти городину, що виросла на територіях, які були підтоплені. Проте, за її словами, попереду інкубаційний післяповеневий період з можливими кишковими захворюваннями у людей, і тому медики закликають усіх бути пильними.

Довідка УНІАН. Сибірка - гостре інфекційне захворювання тварин і людей. Збудником його є бацила, що здатна тривалий час зберігатися у вигляді спор у воді, харчових продуктах, та ґрунті (до 70 років) зберігаючи здатність розвиватися, потрапивши у сприятливі умови - організм тварини або людини.

Основним джерелом інфекції для людини є хворі травоїдні сільськогосподарські (кози, вівці, корови, коні) та дикі тварини. Тварини заражаються, з’ївши спори бацил разом з травою та іншими кормами, а також з водою. При блискавичному перебігу хвороби у тварин смерть настає за декілька годин.

Зараження людини відбувається контактним шляхом (через подряпини, порізи, садна), зрідка - при вживанні недостатньо термічно обробленого зараженого м`яса. Іноді зараження може відбутися при виконанні земляних робіт. Інкубаційний період триває 2-14 днів.