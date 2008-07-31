Розгорнуто лабораторії для дослідження води з криниць на Буковині

Військові лікарі-епідеміологи розгорнули спеціальні лабораторії для дослідження проб води з криниць постраждалих від повені місць Новоселицького району Чернівецької області.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони, оперативна медична група складається з 14 осіб. До її складу входять два епідеміологи, один гігієніст, лікар з особливо небезпечних інфекцій (ОНІ), лікар бактеріолог і п’ятеро лаборантів.

Після прибуття до Новоселиці на базі двох машин ЛМП (лабораторія медична польова) з причепом 2ПМ-2 розгорнуто три робочих місця – бактеріологічну лабораторію, санітарно-гігієнічну лабораторію і лабораторію відділення особливо небезпечних інфекцій.

30 липня військові медики у двох населених пунктах Снятинського району Івано-Франківської області здійснили забір проб води, які одразу після розгортання лабораторій у Новоселицях почали досліджувати. Через 12 годин вже будуть відомі їхні попередні результати. Хоча під час первинного візуального огляду лікарем встановлено, що вода, взята на пробу, недоброякісна, має вміст бруду, і її органолептичні дані негативні, зазначили в Міноборони.

Попередньо заплановано, що розгорнуті лабораторії будуть працювати в Новоселиці протягом 10 днів. І хоча особовий склад об’єднаної оперативної медичної групи готовий до надання необхідної допомоги місцевим санітарним лікарям та санітарним службам щодо виявлення у воді збудників холери, дизентерії, кишкової палички та інших мікроорганізмів, які негативно впливають на здоров’я людини, на повну потужність лабораторії працювати не можуть, оскільки повінь у зазначеному районі ще не відступила, рівень води в криницях населених пунктів не знизився. Як пояснюють в Міноборони, забір води має здійснюватися, коли криниці очищені від бруду, інших предметів та речовин, і проведена первинна дезінфекція хлорним вапном або спеціальними препаратами.

На даний час військові спеціалісти-епідеміологи налагодили співпрацю з місцевим санітарним лікарем, який має визначити, де вже можна здійснювати забір води для проведення лабораторних досліджень.

У розмові з головним санітарним лікарем Чернівецької області стало відомо, що зараз епідеміологічний стан в області, незважаючи на стихійне лихо, перебуває у межах середньостатистичної норми минулого року, тобто епідемії немає. Епідеміологічну обстановку в цьому регіоні вдається контролювати завдяки тому, що населення користується привозною або бутильованою водою. Місцеві органи влади, представники МНС постійно проводять активне інформування мешканців, випущені спеціальні пам’ятки про неприпустимість користування водою з криниць та інших природних джерел, обов’язкового її кип’ятіння тощо.