Мусій звинуватив Перегінця у махінаціях із грішми для "Охматдиту"

Про це повідомив народний депутат, екс-міністр охорони здоров'я Олег Мусій під час брифінгу, повідомляє прес-служба партії «Народний контроль».

«Екс-урядовці разом із Яценюком отримали індульгенцію, «дахувальники» схем продовжують працювати на керівних посадах у міністерствах. Зокрема, досі не покарані чиновники у МОЗ, які підписували документи щодо переведення фірмі Саші-стоматолога мільйонів (гривень – УНІАН). Вони далі керують Міністерством - наприклад, Ігор Перегінець», – зазначив депутат.

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Він наголосив, що упродовж 25 років усі уряди після відставки отримують «гарантії недоторканості» від своїх наступників. Відтак не проводяться аудити, розслідування їхньої діяльності, зловживань на посадах.

«Жоден із попередніх високопосадовців в Україні не був притягнутий до будь-якої відповідальності, зокрема, і політичної», – констатував депутат.

З огляду на таку ситуацію, депутати міжфракційного об’єднання «Народний контроль» наполягають на створені у парламенті ТСК для аудиту роботи екс-міністрів та їхніх заступників.

«Ми пропонуємо колегам негайно створити Тимчасову слідчу комісію для розслідування діяльності уряду Яценюка. Злодії, казнокради як Яценюк і його міністри мають, окрім відставки, понести кримінальну відповідальність», – зауважив Мусій.

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Як повідомляв УНІАН, 23 квітня 2015 року уряд передав лікувально-діагностичний комплекс НДСЛ «Охматдит» до сфери управління Міністерства охорони здоров'я України.

Будівництво нового корпусу, який включає Центр променевої терапії, але загалом розрахований на 23 відділення, розпочався у 2011 році. Вартість проекту - 1,8 млрд грн. На сьогодні освоєно 400 млн грн. У жовтні 2013 році державне фінансування призупинилося.

Заплановано, що в цій лікарні хворим на рак дітям робитимуть пересадки кісткового мозку від нерідного донора. Згідно зі статистикою, щороку в Україні такого типу трансплантації потребують близько 100 дітей, однак ці операції поки що роблять лише за кордоном.

На початку листопада 2015 замовник будівництва нового корпусу «Охматдиту» - державне підприємство «Укрмедпроектбуд» - та переможець відкритого конкурсу з визначення генерального підрядника - ТОВ «Альтіс-Констракшн» - підписали договір про добудову нового корпусу «Охматдиту».