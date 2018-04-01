В Україні - сонячне затемнення. Як воно впливає на здоров`я людини?

Сьогодні в Україні з 12.00 до 14.00 спостерігатиметься часткове сонячне затемнення - на дві хвилини Місяць закриє Сонце. Лікарі попереджають, що це може негативно позначатися на самопочутті навіть практично здорової людини. Дія затемнень на поведінку і самопочуття починає відчуватися за два тижні до їх настання. Особливо страждають метеозалежні люди.

Сьогодні краще не виявляти активності

Дослідження російських вчених-медиків довели беззаперечний вплив сонячного затемнення на людину. Були проведені дослідження на 20 здорових людей і 20 хворих. Людський організм почав реагувати на природне явище відразу, як тільки сонячний диск почав закриватися Місяцем. За годину після початку затемнення у 70% гіпертоніків піднявся артеріальний тиск, судини звузилися, а серце збільшило потужність викиду крові, кров стала нерівномірно поступати в різні півкулі головного мозку. Нервова система була явно виведена з ладу. Медики чекали, що всі ці явища повинні відбуватися тільки через два дні після затемнення, коли космічні промені від сонця досягнуть Землі.

За словами лікаря-фітотерапевта Бориса Скачко, сонячне затемнення поляризує проблеми із здоров`ям. Причина в тому, вважає Б.Скачко, що, за канонами східної медицини, Сонце нам посилає позитивний заряд (позитивні протони або енергію Янь), а Місяць – Інь – забирає енергію. Китайці, наприклад, вважають, що день сонячного затемнення - це тимчасова перемога жіночого начала Інь над чоловічим – Янь.

Місяць - світило, яке знаходитися дуже близько до нас. Сонце дає енергію, а Місяць віднімає. Одна справа, коли Сонце справа, а Місяць зліва, людина виявляється провідником. Інша справа, коли два світила опиняються в одній точці, здійснюючи сильну дію на людину. «У людському організмі спостерігається ситуація «стій тут – йди сюди». Я дуже добре пам`ятаю затемнення в 1999, я тоді був в Криму, ніколи не забуду цього стану – організм людини до такого не готовий", - говорить Б.Скачко.

В організмі йде щонайпотужніше навантаження на систему регуляції, вона фактично перевіряється на міцність. Особливо погано із здоров`ям цього дня буде людям з серцево-судинними паталогіями, гіпертонікам (тобто тим, у кого і без цих природних змін, система регуляції організму була порушена). Погано себе також відчуватимуть люди, які зараз проходять курси лікування від якого-небудь захворювання.

«Цього дня краще не проявляти активність, - радить доктор Скачко, - дії будуть неадекватними. Чим швидше швидкість, тим більше вірогідність помилок. Тому я порадив би, образно кажучи, пригнутися, сісти і пересидіти цей день».

«Та і взагалі 2008 рік – Сірій Миші – рік контрастів. У Україні з початку року відбуваються катаклізми у всіх сферах життя", - вважає доктор Скачко.

Пережити затьмарення допоможе «медичний коньяк»

Щоб уникнути дискомфорту із здоров`ям, Б.Скачко рекомендує цього дня поприймати «медичний коньяк» - настоянку глоду. Вона регулює роботу судин, якщо десь є спазм, він зніметься, кровотік відновиться. Якщо ж спостерігається розширення судини, настоянка глоду діє тонізуюче.

Це м`який регулятор для всього організму. Настоянка глоду добре зніме дисбаланс у всьому організмі. Особливо позитивно глід впливає на роботу гіпоталамуса. Цей орган - «верховна рада» нашого організму, він відповідає за збалансовану роботу всіх систем організму. Якщо в гіпоталамусі не порядок, то і у всьому організмі – безлад», - радить доктор.

За його словами, її потрібно почати приймати за декілька днів до магнітних коливань, які ви передчуваєте - по 20-30 крапель 3-4 рази на день. «Ця настоянка, якщо її вживати за 15 хвилин до їжі, ще і покращує травлення, якщо з травним трактом все гаразд, тоді після їжі", - уточнює Б.Скачко.

А ще він рекомендує приймати контрастний душ (його, до речі, добре б приймати не тільки в дні сонячного затемнення, а регулярно, щодня). «Холодна вода повинна бути 15 градусів, обливатися секунд 20-30 (у жодному випадку не більше), гаряча - 2-4 хвилини. Важливо відчувати себе комфортно. Вранці обливання закінчити прохолодною водою, вона тонізує, а увечері – теплою. Це процедура теж чудово регулює судини", - затверджує доктор Скачко.

Ведичні тексти радять уникати прийому їжі за 10 годин до затемнення, а у момент самого затемнення знаходитися у воді (море, річка, на худий кінець – у ванні).

Вдалий день, щоб позбавитися шкідливих звичок

В період місячного затемнення розум тоне в емоціях, а інстинкти проявляють себе «у всій своїй красі». Астрологи вважають, що сонячні затемнення є поворотними точками або перемикачами подієвих потоків. Іншими словами, в період сонячного затемнення можна почати «нове життя». Цього дня рекомендують відмовлятися від шкідливих звичок - організм адаптується швидше. На роботі не слід починати нічого нового, виконуйте рутинну роботу.

У сонячне затемнення інстинкти, навпаки, мовчать - свідомість затемнена, і розум погано орієнтується в ситуації. У цей період закладаються хороші звички і в думках визначається мета.

В дні затемнень бажано: поклопотатися про своє здоров`я; не контактувати з натовпом; обережніше водити машину; виключити відрядження; уникати банківських операцій.

У 1954 році французький економіст Моріс Аллі, спостерігаючи за рухами маятника, відмітив, що під час сонячного затемнення він став рухатися швидше, ніж зазвичай. Це явище назвали ефектом Аллі, але довгий час не могли його систематизувати. Сьогодні нові дослідження голландського вченого Кріса Дуїфа підтверджують це явище, але пояснити його поки не можуть.

Про те, що затемнення діють на людей, з`ясував астрофізик Микола Козирьов. Він відмітив, що під час затемнень час трансформується: у години сонячного затемнення зменшується щільність часу, а у момент місячного, навпаки, - ущільнюється.

Чи зірве сонячне затемнення Олімпіаду в Пекіні?

1 серпня сонячне затемнення пройде через 13 часових поясів – почнеться вранці на півночі Канади і за кінчиться при заході Сонця на території Китаю. До речі, за тиждень до відкриття Олімпійських Ігор в Пекіні. Це викликає тривогу у багатьох в країні. Адже традиційно китайці сонячне затемнення сприймають, як передвісника катастроф і безладів. Проте, на думку східних астрологів і фахівців з фен-шуй майбутні проблеми не будуть настільки серйозними, щоб вони могли зірвати проведення Олімпіади.

Один з авторитетних експертів у області астрології і фен-шуй Мак Лін-Лін говорить, що затьмарення може привести до дрібних політичних потрясінь, а також до аварій і проблем в роботі транспортних комунікаційних мереж під час Олімпіади. "Маніфестації і хаос на вулицях вельми вірогідні, але вони не завдадуть збитку уряду Китаю", - вважає астролог, відзначаючи, що зірки прихильні до змагань.

Вона також запропонувала властям розрахувати особистий гороскоп кожного з членів збірної Китаю з метою визначити їх шанси на перемогу і виявити аутсайдерів.

Юлія Мартиненко