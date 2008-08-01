Сьогодні почався Всесвітній тиждень грудного вигодовування

Всесвітній тиждень грудного вигодовування проводиться 1-7 серпня більш ніж в 120 країнах для стимулювання грудного вигодовування і поліпшення здоров`я дітей у всьому світі. Згідно даним Всесвітнього альянсу підтримки грудного вигодовування, координатора цього заходу, грудне вигодовування є якнайкращим способом надання новонародженим дітям необхідних для них поживних речовин. ВООЗ рекомендує виняткове грудне вигодовування дітей до досягнення ними шестимісячного віку.

Цей тиждень проводиться в ознаменування Інночентійськой декларації ВООЗ і ЮНІСЕФ, прийнятою в серпні 1990 року для охорони, заохочення і підтримки грудного вигодовування.