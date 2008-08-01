Дешеві курячі стегенця можуть привести до онкозахворювань

Дешеві заморожені курячі стегенця (близько 13 грн./кг), які після двотижневого очікування з`явилися у продажу в Києві і області, особливого попиту не мають. Поки в столиці їх продають тільки декілька торгових мереж. Продавці відверто зазивають покупців придбати недорогу курятину: розвішують оголошення, красиво розкладають товар із спокусливою ціною, запрошують (в основному пенсіонерів) прийняти участь в «акції від Кабміну». Проте розходиться товар мляво. В середу за чверть години, які ми провели в супермаркеті у лотка з курятиною, підійшло всього декілька чоловік, але купив тільки один.

Багато людей просто відверто бояться цих стегенець. Адже наші виробники курятини багато розповідають про те, що імпортне м`ясо — шкідливе для здоров`я, вирощується на гормонах, щоб швидше росло і взагалі незрозуміло якого віку. Торговці і Держкомрезерв говорять протилежне.

Керівник прес-служби Держкомрезерву Олена Дронговська повідомила, що м`ясо, завезене до нас із США, дійсно вирощене з використанням технологій прискореного зростання, проте це дозволено і українськими стандартами. «Наші виробники також працюють за цими технологіями, — сказала Дронговська, — вони визнані абсолютно нормальними і безпечними у всьому світі. У нас є всі необхідні сертифікати якості, видані фахівцями ветеринарної медицини при розмитненні».

У то й же час, незалежні експерти до технологій прискореного зростання відносяться обережно. «Стегенця з гормонами шкідливі при частому вживанні з двох причин, — говорить лікар-дієтолог Борис Скачко. — Перше — в них є антибіотики, які пригноблюють імунну систему, і друге — анаболічні стероїди, які сприяють зростанню м`язової маси. Якщо їх їсти регулярно, більше двох в тиждень, це може викликати онкологічні захворювання, у жінок — мастопатію, у чоловіків — зниження потенції». Щоб мінімізувати шкоду, ніжку треба відварити, бульйон вилити, викинути шкіру і жир. Їсти м`ясо краще з вареними овочами, радить дієтолог.

vip.glavred.info