Вчені знайшли спосіб поліпшення пам`яті

Літературна техніка алітерації, або повторення вголос одного або декількох звуків в поезії, корисна для зміцнення пам`яті. Дослідники розглянули важливість повторних приголосних для мозку при читанні вголос учасниками експерименту віршів і прози з алітеруючими реченнями і строфами. Потім людям пропонувалося пригадати і відтворити прочитані слова і фрази. Виявилося, що таким чином можна ефективно і просто тренувати навики запам`ятовування.

Результати експерименту продемонстрували важливу взаємодію між алітерацією і пам`яттю. Гучне читання вголос алітеруючих звуків в тексті швидше сприяло удосконаленню пам`яті, ніж читання про себе або тихо, відмітили американські фахівці. Неврологи Північно-Західного Університету, Університету Міннесоти, Пенсільванського університету і Колледжа Макалестера назвали алітерацію доступним і надійним інструментом для кращої функціональності мозку і збільшення об`єму пам`яті

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