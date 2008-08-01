Де причини порушення сну?

Те, що сон життєво необхідний нашому організму - знає навіть дитина. У кожного з нас потреба уві сні строго індивідуальна. І що цікаво, що ця потреба встановлюється у віці десяти-дванадцяти років і залишається практично незмінною до кінця життя.

Порушення сну, які ще називають инсономией, хоч і не вважаються хворобою так такий, але є істотним симптомом, що говорить про те, що в нашому організмі відбуваються які-небудь зміни.

Тому не варто намагатися позбавитися безсоння лише за допомогою снодійних препаратів. Необхідно з`ясувати її дійсну причину і усунути її, а якщо це неможливо, то понизити її вплив.

До основних причин безсоння можна віднести декілька.

Одним з них є безсоння по спадку. Якщо нею страждають ваші старші родичі, то швидше за все і вам не минути цієї напасти.

Таке безсоння обумовлене особливістю будови нервової системи, її можна скоректувати за допомогою спеціальних препаратів, які вам підбере врач-сомнолог.

Безсоння може виникнути у зв`язку із зміною звичної обстановки, коли відбувається зміна чинників навколишнього середовища, наприклад, при зміні часового поясу, при зміні місця проживання, і навіть при зміні ліжка.Таке безсоння, як правило, проходить через декілька днів, після того, як організм підстроїться під нові умови.

Щоб полегшити свій стан можна приймати легені заспокійливі, настої з трав або ж медитація.

Причиною порушень сну може стати неспокійний стан, відчуття страху, тривоги, образи, саме вони деколи не дають нам заснути. Переживання повертаються до вас знову і знову, з`являється страх перед настанням ночі.

Це прояви депресивного стану, тому допомогти тут може психотерапевт, він призначить необхідні антидепресанти і навчить вас, якими методами можна чинити опір стресам.

У порушеннях сну можуть бути повинні і гормони, в цьому випадку сон є поверхневим, переривистим, можливі часті пробудження, тремтіння кінцівок, відчуття тяжкості в ногах, спостерігається швидка стомлюваність у поєднанні з труднощами при засипанні.

В цьому випадку допомогти зможе лікар-ендокринолог.

Досить часто проблеми з сном виникають із-за хропіння, при якому відбувається зупинка дихання, виникають мимовільні тремтіння кінцівок, все це не дозволяє людині заснути або ж періодично перериває сон.

В цьому випадку слід зайнятися корекцією ваги, відмовитися від шкідливих звичок, почати вести активний спосіб життя, приймати вітамінні комплекси і привчити себе відходити до сну в одне і теж час.

Як правило, такі заходи є дієвими.

Якщо ж вас мучать нічні напади стенокардії, підвищується тиск, відчувається жар в особі, шум у вухах, німіють кінцівки, ви покриваєтеся холодним потім, і всі ці симптоми не дають вам заснути, то в цьому випадку можна говорити про наявність серцево-судинних захворювань.

Обов`язково звернетеся по допомогу до кардіолога, який проведе обстеження і призначить лікування, що і допоможе вам вирішити проблеми з порушенням сну.

Безсоння може викликати і прийом ліків. Це можуть антидепресанти, психостимуляторы, ліки, що приймаються гіпертоніками, антиаритмічні засоби, гормональні препарати, антибіотики, очні краплі.

Якщо у вас виникли порушення сну, імовірно з цієї причини, то вам потрібно порадитися з своїм лікуючим лікарем і провести заміну препаратів на їх аналоги, які не викликають безсоння.