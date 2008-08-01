Все про користь молодої квасолі

В давнину стручки квасолі називали цареградскими бобами, а пізніше перейменували в боби турецькі. Наші бабусі познайомилися з овочевою квасолею завдяки болгарським консервам.

Серед численних форм стручкової квасолі, від прямої до круто зігнутої, у нас найбільш популярна мечоподібна. У тому, що квасоля поживна, нікого не треба переконувати. Але і її дієтичні властивості також вражають. Це стосується овочевої, стручкової квасолі. У її ніжних стулках знаходиться практично всі мінеральні речовини, корисні для людини. Правда, калію і магнію в овочевій квасолі практично немає, але в зерновій – величезна кількість.

Стулки квасолі як продукт харчування використовуються дуже рідко. У них містяться речовини, які подібно до інсуліну, знижують вміст цукру в крові. Тому в лікувальні збори для діабетиків включені і сушені стулки квасолі.

Крім того, ці боби багаті рослинним білком. За амінокислотним складу вони поступаються лише м`ясу. Квасоля також багата вітамінами. У 100 грамах стручкової квасолі міститься 20 міліграмів вітаміну С. Це вдвічі більше, ніж в абрикосах, персиках або сливах. Стручки багаті вітамінами В1 і В2, а також вітаміном РР. Всі ці вітаміни покращують стан шкіри і впливають на апетит.

Зернова квасоля різноманітна і багатоколірна. На поживні і дієтичні властивості колір впливу не має. У вареній квасолі всі корисні речовини зберігають свої властивості. Стручки вживають в їжу тільки у вареному і тушкованому вигляді. Обов`язково запам`ятайте, що сирі стручки їсти не можна! Сира квасоля шкідлива навіть домашнім вихованцям. При варенні всі небезпечні речовини нейтралізуються. Тому і супи, і паштети, і салати з додаванням вареній квасолі абсолютно безпечні.

Стручкова квасоля ніжна, її можна просто дрібно порізати, не протираючи через сито: додавати в овочевий суп, у відварному або притушклваному вигляді подавати як гарнір до м`ясних блюд або як окреме блюдо. Особливо смачно заливати притушковані і нарізані на часточки стручки яйцем, збитим із столовою ложкою молока, і готувати на пару.

1 страва: "Квасоля зелена консервована"

Молоду квасолю слід обробити в теж день, коли вона була зібрана. Зелену квасолю очистіте від бічних смужок, вимийте і варіть у воді з невеликою кількістю солі. Коли квасоля стане м`якою, остудіть її, вийміть стручки з води, перекладіть в банки, притискуючи ложкою. Зверху залийте квасолю водою, в якій вона варилася. Герметично закрийте банки і кип`ятіть на водяній бані півтори години. Така квасоля дуже смачна і використовується в салати, як свіжа.

2 страва: "Пюре із зеленої квасолі з картоплею"

Стручки очистіть від бічних смужок, вимийте, занурте в кип’ячену воду і варіть до повної готовності. Зварену квасолю разом з гарячим відварною картоплею протріть через сито. З розрахунку, на дві частини пюре із стручків додати одну частину картопляного пюре. Все ретельно перемішайте. Готове пюре заправте вершковим маслом – 3 грами на порцію. Також можна додати 2 мл сольового розчину.