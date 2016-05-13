Керівники лікарень отримали автономію щодо кадрових питань - МОЗ

Як повідомили УНІАН у МОЗ, наказом від 11 травня 2016 року № 427 «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 23 лютого 2000 року № 33» затверджені примірні штатні нормативи закладів охорони здоров’я.

У МОЗ підкреслили, що ці примірні штатні нормативи носять рекомендаційний характер.

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Віднині штатний розпис закладу охорони здоров’я формується в залежності від обсягу медичної допомоги, що надається такою установою; визначається керівником такого закладу і затверджується головним розпорядником бюджетних коштів.

Керівники закладів охорони здоров'я у разі виробничої необхідності мають право в межах фонду оплати праці змінювати штати окремих структурних підрозділів або вводити посади, не передбачені штатними нормативами для даного закладу.

Але існують певні обмеження: не допускається введення посад, не передбачених Національним класифікатором професій України, діючими номенклатурами лікарських посад та посад молодших спеціалістів з медичною освітою.