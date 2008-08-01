США виділять $48 млрд. на боротьбу зі СНІДом у всьому світі

Джордж Буш підписав указ виділити втричі більше порівняно з 2003 р. коштів для боротьби зі СНІДом, малярією і туберкульозом по всьому світу. П`ятирічний план передбачає виділення $48 млрд.

Минулого тижня проект був ухвалений нижньою палатою Конгресу США, де "за" проголосували 303 особи, "проти" - 115 осіб. Раніше в липні проект також ухвалили більшість сенаторів, де співвідношення голосів становило 80 до 16.

Фінансування медичних і дослідницьких програм виявлятиметься по лінії так званого Термінового президентського плану боротьби зі СНІДом, який було прийнято в 2003 р. Тоді план передбачав виділення $15 млрд. для боротьби зі СНІДом.

Згідно з офіційною статистикою, у світі проживає близько 33 млн. ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД.

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