Гройсман закликав парламент ухвалити закон про спрощення реєстрації імпортних ліків

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Години запитань до уряду в парламенті.

"Ми внесли у Верховну Раду України проект закону щодо реєстрації ліків. І я дуже прошу Верховну Раду України: чесно, не подобається цей закон - змініть його, зробіть його кращим. Але я прошу єдине: щоб наступного пленарного тижня ви ухвалили цей закон, який би регламентував декілька речей", - сказав Гройсман.

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Він пояснив, що йдеться, зокрема, про те, аби всі ліки, які зареєстровані і використовуються, зокрема, у США, Канаді, Японії та країнах ЄС, були допущені без зайвих перевірок на ринок України.

За словами Гройсмана, цей закон дасть можливість створити реальну конкуренцію на ринку ліків в державі.

Як повідомляв УНІАН, 5 травня Кабінет міністрів схвалив і передав до парламенту проект закону про лібералізацію ринку ліків в Україні, що дасть змогу полегшити імпорт препаратів, які вже пройшли сертифікацію в державах ЄС, США, Швейцарії, Австралії, Канаді і Японії, а також знизити ціни на препарати всередині країни.