Вчені виявили гени, що впливають на успіх спортсменів

Російські вчені виявили групу генів, які визначають успіх спортсменів, повідомив завідувач лабораторією молекулярної генетики людини Московської медичної академії (ММА) імені Сеченова Дмитро Залетаєв.

За його словами, на сьогоднішній день відомо близько 150 генів, які так чи інакше впливають на спортивні досягнення людей. У приклад фахівець привів ген альфа-актинин-3, який є важливим білковим компонентом для скелетних м`язів, тому люди з певним генотипом матимуть перевагу відносно швидкісно-силових якостей.

Залітаєв також повідомив, що різні варіанти даного гена можуть допомогти в одному випадку виростити хороших тріатлоністів, футболістів, хокеїстів і веслярів, а в іншому - чемпіонів в силових видах спорту.

"Можна абсолютно чітко знайти той поліморфний варіант гена, який добре працюватиме у спортсмена", - заявив доктор біологічних наук, додаючи при цьому, що будь-яка людина у наш час за допомогою генетичного тестування може одержати достовірні відомості про те, в якому виді спорту він може досягти успіху.

"Людина зможе вирішити, що краще: біцепси покачати, побігати або поплавати. Можливо, у когось є здібності, а він не знає і просто сидить за комп`ютером, або роками займається іншим видом спорту і нічого не може добитися", - сказав Залетаєв.

rian.ru