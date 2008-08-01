За півроку в Києві всиновлено 86 дітей

За І півріччя 2008 року в Києві було усиновлено 86 дітей, тоді як у 2007 р. за цей же період - 55 дітей.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Віталія ЖУРАВСЬКОГО.

За його інформацією, загалом минулого року у столиці було усиновлено 160 дітей, а у 2006-му – 140.

В.ЖУРАВСЬКИЙ зазначив, що в Києві національне усиновлення значно переважає міждержавне і дані показники щороку зростають. Так, за І півріччя цього року 61 дитина була усиновлена громадянами України, і лише 25 – громадянами інших країн (І півріччя 2007 р. – 42 та 13 відповідно).

Заступник міського голови також зазначив, що столична влада велику увагу приділяє захисту прав, свобод та інтересів дітей, їх усиновленню або встановленню опіки та запобіганню дитячій безпритульності.

«Ми створили Службу у справах дітей м. Києва, робота якої спрямована на розвиток сімейних форм влаштування таких діток. Адже тільки в сім’ї дитина розвивається гармонійною, впевненою в собі, що дає їй змогу в майбутньому повноцінно адаптуватися в суспільстві», – сказав В.ЖУРАВСЬКИЙ.

За його словами, основні завдання Служби у справах дітей – інформування населення щодо питань усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, формування культури національного усиновлення, забезпечення права кожної дитини на виховання і проживання в сім’ї.