Фонд Ахметова «Розвиток України» за допомогою вертольотів доставляє продукти до прикарпатських сіл

12:02, 01 серпня 2008
Країна
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Планується доставити продуктові набори до решти населених пунктів, наземні комунікації з якими було зруйновано стихією. Всього таких сіл у районі 38...

Благодійний фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» продовжує доставляти продукти до сіл Івано-Франківської області, які опинилися ізольованими від зовнішнього світу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Благодійного фонду.

Сьогодні для передачі продуктів до труднодоступних населених пунктів Верховинського району військові виділили три вертольоти. Завдяки цьому за сьогоднішній ранок вдалося забезпечити їжею ще дев`ять сіл Верховинського району (с. Топільче, с. Дземброня, с. Бережнице, с. Голове, с. Заріччя і Верхній Ясенів, с. Стебла, с. Довгополе, с. Бистрець, с. Зелене). У цих селах без їжі і питної води перебувало більш як 5 тис. чоловік.

За сьогоднішній день планується доставити продуктові набори до решти населених пунктів, наземні комунікації з якими було зруйновано стихією. Всього таких сіл у районі 38.

Як повідомлялося, Добродійним фондом «Розвиток України» були закуплені продуктові набори в кількості 7 тис. штук на суму 280 тис. грн. Впродовж вчорашнього дня допомогу одержали 2 тис. 957 чоловік із 5 сіл (Яблунице, Голошине, Пробійне, Шибене, Грамотне).

Добродійний фонд «Розвиток України» має намір допомогти і тим районам Івано-Франківської області, де внаслідок стихії відсутня питна вода. Це Тлумацький, Галицький, Снятинський, Тисменицький, Коломийський райони. Для них будуть закуплені спеціальні фільтри.

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