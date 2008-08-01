Безалкогольні фруктові напої можуть викликати діабет

Регулярне вживання підсолоджених фруктових безалкогольних напоїв пов`язане з підвищеним ризиком діабету, встановили медики Університету Бостона (США). Захворюваність діабетом другого типу значно виросла за останні роки у всьому світі, тоді як вік пацієнтів навпаки знизився. Дослідники розглянули дані про зростання, вагу, медичну історію і дієтичні звички серед 59 тисяч жінок. Було доведено, що сфера дії діабету збільшувалася при частому споживанні фруктових напоїв з додаванням цукру.

Жінки, які випивали по два або більш безалкогольних солодких напоїв щодня, мали 24-процентне підвищення ризику діабету. В деяких випадках спостерігалась 31-процентна вірогідність розвитку захворювання. Безалкогольні фруктові напої вважалися здоровішою альтернативою газованій воді і содовим, проте лікарі говорять, що склад фруктових вод так само збагачений цукром і консервантами, які сприяють дисбалансу інсуліну в крові і ожирінню.

last24.info