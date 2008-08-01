У постраждалих від стихії районах Вінниччини проводиться дезінфекція води

У Могилів-Подільському, Ямпільському, Муровано-Куриловецькому районах Вінницької області, що постраждали від стихійного лиха 23-28 липня, проводиться дезінфекція води, залишаються підтопленими 356 будинків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у повідомленні Головного управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Вінницької облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, у постраждалих районах введено посилений держсанепіднагляд за об’єктами підвищеного епідемічного ризику: водопостачання, торгівлі харчовими продуктами, дитячими та підлітковими закладами. Вже проведена дезінфекція 113 криниць після відкачування води та введено посилений режим дезінфекції водопровідної води.

За інформацією Вінницької ОДА, станом на 1 серпня в Могилів-Подільському районі залишаться підтопленими 13 населених пунктів, 121 – будинок, 241 – підвали, 402 – присадибні ділянки, 258 га – сільгоспугідь, евакуйовано 724 особи , з них 94 дитини.

В Ямпільському районі залишається підтопленими 10 населених пунктів, 235 – будинок, 363 – підвали, 1658 – присадибні ділянки, 247,07 га – сільгоспугідь, евакуйовано 795 осіб, з них 110 дітей.

Залишаються відключеними 20 трансформаторних підстанцій (частково залишаються знеструмленими м Могилів-Подільський, м. Ямпіль та с. Кісниця Ямпільського району).

В м.Ямполі відключено централізоване водопостачання. Для забезпечення населення питною водою організований централізований підвіз технічної та питної води.

Приток води до водосховища Новодністровської ГЕС,- 1300м3/сек., скид - 1860 м3/сек.

Рівень води в районі м. Могилів-Подільський - 701 см.; в Ямпільському районі - 590 см.; в Мурованокуриловецькому районі річка Жван знаходиться в руслі.

Ускладнення епідеміологічної ситуації в зонах підтоплення не зареєстровано. У всіх районах і місті працюють штаби з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Основні зусилля зосередженні на організації життєзабезпечення людей в постраждали населених пунктах та укріпленні захисної дамби на р. Дністер м.Ямпіль.

Ведуться роботи з відновлення пошкоджених опор, ліній електрозв’язку та комутаційних шаф.

На ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації залучено 1246 осіб та 268 одиниць техніки.

Як повідомляв УНІАН, 23-28 липня Вінницька, Івано-Франківська, Закарпатська, Львівська, Тернопільська та Чернівецька області постраждали від стихійного лиха. Загалом рятувальники евакуювали більше 10 тис. осіб, врятували 3,004 тис. осіб. Станом на 31 липня у 5 областях залишаються знеструмленими 50 населених пунктів.