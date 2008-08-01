Ющенко зобов’язав уряд збільшити фінансування програми боротьби зі СНІДом
До 6,5 млрд грн
Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив уряду передбачити збільшення до 6,5 млрд. грн. фінансування програми боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом .
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу у Секретаріаті Президента повідомила заступник глави Секретаріату Президента Марина СТАВНІЙЧУК.
Вона наголосила, що ще у грудні минулого року глава держави зобов’язав уряд розробити програму щодо забезпечення профілактики та відповідної допомоги і лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД на 2009-2013 роки.
При цьому, зауважила вона, згідно з розробленою урядом програмою, на 5 років передбачається виділити на ці цілі 3,5 млрд. грн.
У той же час, за словами М.СТАВНІЙЧУК, експерти вважають, що ця сума має становити 6,5 млрд. грн.
«Тому я уповноважена заявити, що Президент України зобов’язує уряд доопрацювати відповідний законопроект з тим, щоб забезпечити додаткове необхідне фінансування у розмірі 3 млрд. грн. і довести фінансування до 6,5 млрд. грн.», - сказала вона.
М.СТАВНІЙЧУК зауважила, що Україна ризикує зайняти перше місце у Європі за темпами поширення ВІЛ-інфекції. Тому, зауважила вона, Президент вважає боротьбу з ВІЛ-інфекцією та СНІДом пріоритетною діяльністю влади.
«Це серйозне питання, це питання соціально небезпечне», - підкреслила вона.