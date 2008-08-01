На Буковині повінь затопила сім скотомогильників

У Чернівецькій області під час повені затопило два могильники тварин у Кіцманському районі та п’ять – у Новоселицькому районі.

Про це УНІАН повідомили в обласному Управлінні ветеринарної медицини.

Окрім того, у цих районах підтоплено 8 пунктів, де реєстрували випадки захворювання худоби на сибірку.

За словами заступника начальника Чернівецького обласного управління ветеринарної медицини Бориса ТОДОРЮКА, ситуація в районі підтоплених скотомогильників контролюється, вживаються заходи з утилізації тварин.

Як повідомили УНІАН у Чернівецькому обласному штабі з питань ліквідації стихії, на сьогоднішній день у зв’язку з ситуацією із затопленням скотомогильників у Новоселицькому районі розмістилась об’єднана оперативна медична група військового медичного клінічного центру Західного регіону та 28-й санітарний епідеміологічний загін, де розгорнули роботу пересувної лабораторії.

Мешканців, які утримують господарство, попереджено про необхідність імунізувати домашню худобу, зокрема проти сибірки, щоби не допустити спалаху інфекційних хвороб. Щеплення проти сибірки пропонуються робити безкоштовно.