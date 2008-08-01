Свіжовичавлені соки корисніші за фрукти?

Дослідники з Університету Монпелье (Франція) провели експеримент на тваринах і порівняли антиоксидантні властивості фруктів і їх соків. Для цього хом`яків годували їжею, що сприяла розвитку атеросклерозу, і давали виноград, виноградний сік, яблука і яблучний сік.

З`ясувалося, що соки корисніші, ніж відповідні фрукти. Вони ефективніше захищають організм від розвитку серцево-судинних захворювань. Краще всього з атеросклерозом бореться сік червоного винограду, потім - сам червоний виноград, на третьому місці - яблучний сік, на четвертому - яблука. Причому, в соку червоного винограду антиоксидантів в 2,5 разу більше, ніж в яблучному соку.

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