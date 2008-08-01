Президент: робота уряду в боротьбі зі СНІДом неефективна

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявила заступник глави Секретаріату Президента Марина СТАВНІЙЧУК.

За її словами, на сьогодні в Україні повністю відсутня єдина система координації дій урядових і неурядових організацій, ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД зовсім не надається адекватна медична допомога.

Ще однією невирішеною проблемою у цій сфері, наголосила вона, є недостатнє фінансування заходів з протидії епідемії ВІЛ/СНІД.

Третя проблема, зауважила М.СТАВНІЙЧУК, пов’язана з замісною підтримуючою терапією для споживачів ін’єкційних наркотиків.

Крім того, за її словами, ще одна проблема пов’язана з протидією незаконному обігу сильнодіючих лікарських наркотиків.

«Вирішення цих проблем могло б стати на заваді досить широкому поширенню ВІЛ-інфекції в Україні», - підкреслила М.СТАВНІЙЧУК.

Крім того, за її словами, створений урядовий орган державного управління – Комітет з питань протидії ВІЛ/СНІД та іншим соціально небезпечним хворобам Міністерства охорони здоров’я України також працює неефективно.

«Заходи, які здійснюються по протидії ВІЛ-інфекції різними міністерствами та відомствами, не є скоординованими та не є ефективними», - сказала М.СТАВНІЙЧУК. За її словами, це призводить до майже щоденних людських втрат.