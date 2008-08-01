У столиці викиди діоксиду азоту перевищують норму в 2,4 раза

У Києві в червні цього року за результатами перевірки додержання вимог екологічного законодавства при наданні послуг із пасажирських перевезень знято з експлуатації понад 100 одиниць транспорту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

Крім того, до адміністративної відповідальності притягнуто 31 посадову особу автотранспортних підприємств.

Загалом прокуратурою столиці із залученням Державної екологічної інспекції в місті Києві та Управління Державтоінспекції ГУМВС України в місті Києві у червні поточного року перевірено понад 40 автотранспортних підприємств, які спеціалізуються на пасажирських перевезеннях.

Перевірка такого масштабу зумовлена тривожною екологічною ситуацією, що сталася у столиці. Як свідчить офіційна статистика, впродовж року до атмосфери Києва потрапляє близько 200 тисяч тонн викидів. З них близько 170 тис. тонн забруднюючих речовин від автомобільного транспорту та понад 30 тис. тонн викидів промислових підприємств (теплоелектроцентралі, підприємства хіміко-фармацевтичної, машинобудівної, легкої, харчової промисловості, будіндустрії тощо).

Найбільшого забруднення на атмосферне повітря справляють викиди діоксиду азоту і оксиду вуглецю, які за останні 3 роки зросли більш ніж на 20% і перевищують гранично допустиму концентрацію, відповідно, в 2,4 і 1,02 рази. Це свідчить про подальше зростання викидів від пересувних джерел забруднення атмосферного повітря – автотранспорту.

Як засвідчила перевірка, автогосподарствами допускаються численні порушення вимог екологічного законодавства, тобто «Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування», затверджених наказом Держкомітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства транспорту України.

На даний час прокуратурою міста Києва організовано додаткову перевірку підприємств – «злісних» порушників, за результатами якої перед ліцензіатами, у разі неусунення ними виявлених порушень, буде порушуватиметься питання про позбавлення відповідної ліцензії.