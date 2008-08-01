СЕС до 10 серпня очистить воду в буковинських криницях

Про це повідомив головний державний санітарний лікар Чернівецької області Олександр СВІТЛИЧНИЙ.

За його вловами, в Чернівецькій області створено 57 бригад, які проводять дезінфекцію громадських і власних криниць. “Це працівники відділень профдезінфекції та відділень санепідемстанцій, які працюють по дві особи на один об’єкт. Спочатку вони відкачують помпами воду з криниць, щоб вона повністю зійшла з землі, адже ніхто нічого не може зробити на ділянках, де територія повністю підтоплена”, - зазначив О.СВІТЛИЧНИЙ.

Він також поінформував, що у всіх населених пунктах організовано водопостачання: питну воду привозять автомобілі місцевих комунальних служб. Здійснюється це за певним графіком, щоб люди знали, коли саме їм іти за водою.

“Сподіваємося, що до 10 серпня всі криниці будуть придатними для використання – а їх тільки на Буковині підтоплено понад 6 тисяч, у тому числі 600 громадського використання, - сказав головний державний санітарний лікар області.