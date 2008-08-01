Суддю, яка звільнила хірурга Зіса, притягнуть до відповідальності

Суддю Ворошиловського районного суду Ірину БУХТІЯРОВУ, яка 3 липня винесла рішення про звільнення з-під варти під заставу в 17 тис. грн. ізраїльського хірурга Михайла ЗІСА, звинуваченого в незаконній трасплантації, повинні притягнути до дисциплінарної відповідальності, вважає прокурор Донецької області Віталій МУРЗА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

«Я не можу коментувати дії судді, законно, не законно. Я вважаю, що в даній ситуації суддя БУХТІЯРОВА допустила, щонайменше, дисциплінарну провину», - сказав В.МУРЗА. За його словами, прокуратура «відреагувала» на це: «впродовж 3-4 днів працівники, які брали участь в розгляді цієї справи, підготували і направили інформацію до дисциплінарної кваліфікаційної комісії суду Донецької області для розгляду питання про можливість притягнення до дисциплінарної відповідальності судді за ухвалене таке рішення».

Прокурор зазначив, що І.БУХТІЯРОВА не зможе знову відпустити з-під варти підозрюваного М.ЗІСА. За словами В. МУРЗИ, суддя “не зможе цього зробити, тому що він перебуває фактично у даній кримінальній справі на запобіжному заході «під заставу», а відносно тієї санкції, що дана на його екстрадицію, вона була вже двічі оскаржена – пройшла процедуру оскарження навіть в Апеляційному суді Донецької області, і суд сказав, що рішення про арешт М.ЗІСА законне».

Прокурор додав, що питанням про екстрадицію займається Генеральна прокуратура України, і М.ЗІС «фактично числився за Генеральною прокуратурою за санкцією Ворошиловського суду для екстрадиції». Тому і виникала проблема з доставкою підозрюваного з СІЗО до суду без дозволу на те Генпрокуратури.

«На мій запит, направлений до Генеральної прокуратури, вже одержано згоду. Тобто, Генеральна прокуратура нам делегувала повноваження дозволяти доставку М.ЗІСА зі слідчого ізолятора, де він утримується, до суду для його участі при розгляді кримінальної справи», - сказав В.МУРЗА.

Він розповів про складнощі, які виникли при розслідуванні даної кримінальної справи у зв`язку з тим, що "це перша така кримінальна справа в цілому для прокуратури Донецької області, для органів міліції". Складнощі, за словами прокурора, полягали в тому, що у нас практично відсутні реальні обвинувальні висновки щодо вироку з даної категорії злочинів, тому виникає полеміка». «Полеміка виникає, як правильно кваліфікувати ці дії. Ми зіставляємо ряд нормативних документів, які регламентують порядок притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які займаються цим», і, виходячи зі світової практики, подібні незаконні дії кваліфікуються як «торгівля людьми», уточнив В.МУРЗА. Водночас, додав він, в українському законодавстві «є ще додаткова стаття, яка говорить про те, що фактично мають місце факти порушення М.ЗІСОМ законодавства України про трансплантологію».

«У даній ситуації при розслідуванні кримінальної справи ми чітко встановили, що фактично допускалися факти грубого порушення чинного законодавства про трансплантологію в частині підбору осіб, які віддаватимуть свої органи, і в частині процедури проведення операцій, підготовки до проведення цих операцій», - конкретизував В.МУРЗА. Він зазначив, що саме тому прокуратура «пильну увагу приділяє питанням підтримки звинувачення у цій кримінальній справі, де обвинуваченим виступає М.ЗІС», навіть «створено цілу групу державних обвинувачів у складі трьох чоловік».

Питання про практичну екстрадицію М.ЗІСА до Молдови порушуватиметься лише тоді, коли повністю завершиться судовий процес у цій справі в Україні і буде винесено вирок.

Питання екстрадиції, «безумовно, вирішуватиметься, якщо людину буде осуджено і, природно, воно буде включено в його розв’язання... Фактично ми визначимося, коли до якого покарання його засудить суд, який вирок буде, і після цього вирішуватиметься питання про можливість виконання даного покарання в тій країні, куди його видаватимуть», - сказав В.МУРЗА.

Як повідомлялося, М.ЗІС родом з України, тут же дістав медичну освіту. У 1989 р. емігрував до Ізраїлю і, за даними місцевої поліції, зайнявся незаконною трансплантологією. 12 жовтня 2007 р. М.ЗІС був затриманий в Донецьку як фігурант у справі про незаконну трансплантацію людських органів, яку розслідували спільно ізраїльські та українські правоохоронці. За даними Департаменту по боротьбі з торгівлею людьми МВС України, М.ЗІС не проводив на території України операції з трансплантації, а, ймовірно, надавав консультації та допомагав підбирати донорів.