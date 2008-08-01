ВООЗ: Німеччина має заборонити куріння у місцях харчування

Всесвітня організація охорони здоров`я /ВООЗ/ зажадала від Німеччини встановити повну заборону на куріння у всіх без винятку місцях громадського харчування. "Федерації та її федеральним землям час, нарешті, серйозно сприйняти небезпеку пасивного куріння", - заявив координатор антинікотинової компанії ВООЗ Армандо Перуга в інтерв`ю, опублікованому сьогодні в "Берлінер цайтунг".

На його думку, в німецькому громадському харчуванні слід ввести "повсюдну заборону на куріння". Федеральна республіка повинна брати приклад з таких країн, як Франція, Великобританія, Ірландія, де діють суворі правила відносно курців, переконаний координатор антинікотинової компанії ВООЗ.

Вимога Армандо Перуги прозвучала після того, як федеральний Конституційний суд в Карлсруї ухвалив напередодні рішення на користь декількох позивачів-власників маленьких пивних і кафе, що складаються з одного приміщення, про можливість куріння в них. У скаргах вказувалося, що антинікотинові санкції в "малогабаритних забігайлівках" призводять до скорочення кількості їх відвідувачів і розорення господарів цих закладів.

Тим часом голова внутрішньополітичного комітету бундестагу Сабастіан Едаті піддав критиці жорсткі вимоги про повсюдну заборону куріння в місцях громадського харчування. "Створюється враження, що деякі колеги-депутати просто хрестовим походом озброїлися на куріння", - відмітив він в інтерв`ю сьогоднішній газеті "Кельнер штадт-анцайгер".

ami-tass.ru