Дітей з Тернопільщини відправили на оздоровлення

На Тернопільщині більш як 300 дітей з постраждалих від стихії районів відправили на оздоровлення у табори та санаторії.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації Іван ЗАПОРОЖАН, групу сформували за даними відділів освіти та директорів шкіл п’яти районів, які найбільше постраждали від стихії.

“Ми не обмежуємо подання заявок. Оздоровлення почали сьогодні, але вже отримали подання від ще 14-ти бажаючих, ми їм теж забезпечимо місця”, – запевнив І.ЗАПОРОЖАН.

За його словами, дітей шкільного віку оздоровлюватимуть в таборах 18 днів з розрахунку, що за цей час у місцях, де вони проживають, відкачають воду, і їхні помешкання підсохнуть.

“Дітей забираємо у табори, щоб не було якихось інфекційних захворювань чи надзвичайних пригод, адже це діти – їм всюди цікаво залізти, подивитися”, – зауважив І.ЗАПОРОЖАН.

В середньому вартість одного дня перебування в таборі становить 65 грн. Кошти на оздоровлення дітей були виділені з матеріальної допомоги, яка надійшла для області від Кабінету міністрів.

“З фінансуванням проблем немає. Головне знайти місця у дитячих таборах та санаторіях, адже це непланове оздоровлення, але з цим теж усе гаразд”, – запевнив І.ЗАПОРОЖАН.