Україна четверта в світі за кількістю переміщених осіб

За даними Центру, у 2015 році в Україні було понад 900 тис. таких людей.

Загалом, згідно з дослідженням IDMC, тільки протягом минулого року змушені були залишити свої домівки 28 млн внутрішньо переміщених осіб (тобто 660 тис людей). Причинами цього стали війни, прояви жорстокості та природні лиха.

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Найгірша ситуація – у Північній Африці та на Середньому Сході: Сирія, Ємен та Ірак – звідси понад половину усіх внутрішньо переміщених осіб.

Україна залишається у першій десятці країн за кількістю внутрішних переселенців, що тікають від конфлікту (загалом, кумулятивний показник).

Крім цього, згідно зі звітом IDMC за кількістю ВПО Україна посідає 4-те місце серед країн, які нещодавно стикнулись з проблемою вимушених переселенців.