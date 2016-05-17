В Україні стартував тиждень безпеки дорожнього руху

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.

На дорогах України кожні півгодини відбуваються ДТП, в яких гинуть та травмуються люди. В середньому за добу в ДТП держава втрачає сімох громадян, ще близько 70 учасників дорожнього руху отримують тілесні ушкодження.

У рамках тижня безпеки дорожнього руху, зокрема, відбудуться: тематичні круглі столи, в загальноосвітніх навчальних закладах у всіх регіонах всеукраїнський урок «Безпека на дорозі – безпека життя» та масові заходи, присвячені безпеці дітей на дорозі, а також заходи з надання домедичної допомоги постраждалим внаслідок дорожньо-транспортних пригод.

Як зазначили у відомстві, за чотири місяці поточного року в Україні сталося понад 44 тисячі дорожньо-транспортних пригод, з них - більше 7 тисяч з потерпілими. За цей період у ДТП загинуло 879 людини, понад 9 тисяч дістали тілесні ушкодження.