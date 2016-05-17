Фармацевтичну галузь в Україні буде повністю дерегульовано - Гройсман

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив після ознайомлення з новим лабораторно-виробничим комплексом фармацевтичної компанії «Інтерхім» в Одесі.

«Протягом 10 днів я зберу в Києві нараду виробників лікарських препаратів, представників громадських організацій. На ній ми обговоримо всі «гарячі питання» виробництва вітчизняних препаратів, доступ на вітчизняний ринок імпортних ліків. Після цього питання буде розглянуто на засіданні Кабінету міністрів, ініціюємо відповідні зміни до законодавства», - сказав Гройсман.

Він зазначив, що чинні на сьогодні закони сприяють «зарегулюванню діяльності вітчизняної фармацевтичної галузі».

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«Часто-густо вони приймалися з урахуванням лобіювання, заради того, щоб певні особи постійно «сиділи на тіньових потоках», - сказав глава уряду.

Він провів паралель з тими, хто донедавна вважав себе «господарями газових потоків», які отримували мільярди доларів неправомірної вигоди, а також з тими, хто поки що «рулить» на митниці.

«Ми хочемо і досягнемо повної дерегуляції і у фармацевтичній сфері. За відповідної доступної ціни і якості ліків. Ми відчуваємо сильну протидію з боку сил, які зацікавлені в «заморожуванні» сьогоднішніх схем. Однак зі свого боку будемо їм подвійно протидіяти», - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, 5 травня Кабінет міністрів схвалив і передав до парламенту проект закону про лібералізацію ринку ліків в Україні, що дасть змогу полегшити імпорт препаратів, які вже пройшли сертифікацію в державах ЄС, США, Швейцарії, Австралії, Канаді та Японії, а також знизити ціни на препарати всередині країни.