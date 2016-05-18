ВР ухвалила Закон "Про внесення змін до Сімейного кодексу України"

Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Сімейного кодексу України (щодо невідворотності обов'язку утримувати дитину особами, які позбавлені батьківських прав)» (№0950).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 234 народних депутатів із 312, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом із статті 166 Кодексу виключається положення, згідно з яким одночасно з позбавленням батьківських прав суд може на вимогу позивача або за власною ініціативою вирішити питання про стягнення аліментів на дитину.

Читайте такожВР дозволила батькам-вихователям відпустку для догляду за дитиною до 3 роківРазом з тим законом встановлюється, що при задоволенні позову щодо позбавлення батьківських прав суд одночасно приймає рішення про стягнення аліментів на дитину. У разі якщо мати, батько або інші законні представники дитини відмовляються отримувати аліменти від особи, позбавленої батьківських прав, суд приймає рішення про перерахування аліментів на особистий рахунок дитини у відділенні Державного ощадного банку України та зобов’язує матір, батька або інших законних представників дитини відкрити зазначений особистий рахунок у місячний строк з дня набрання законної сили рішенням суду.

Крім того, зі статті 192 вилучається положення, згідно з яким розмір аліментів може бути зменшено, якщо дитина перебуває на утриманні держави, територіальної громади або юридичної особи, за заявою батьків, уповноваженого територіальної громади, юридичної особи, на утриманні якої перебуває дитина, та за згодою органу опіки і піклування.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.