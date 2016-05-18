На догляд за дитиною-інвалідом підгрупи А надали надбавку

Верховна Рада України ухвалила закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту осіб, які доглядають за дітьми-інвалідами та інвалідами І групи” (№0933).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 233 із 312 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Народний депутат України Максим Бурбак (фракція Народний фронт) зазначив, що даним законом визначено, що надбавка по догляду за дитиною-інвалідом підгрупи А призначатиметься одному з батьків або іншому законному представнику незалежно від факту їх роботи, навчання або служби.

Читайте такожВР дозволила батькам-вихователям відпустку для догляду за дитиною до 3 роківВін нагадав, що до підгрупи А входять найтяжчі хворі. “На даний час надбавка на догляд призначається тільки непрацюючій одинокій матері чи одинокому батьку і її розмір становить 847 грн. 50 коп. На ці цілі необхідно близько 30 млн. грн. на рік”, - зазначив Бурбак.

Він наголосив, що також законом закріплюється норма щодо зарахування до страхового стажу осіб, які здійснюють догляд за дітьми-інвалідами в період отримання ними надбавки на догляд.

В прикінцевих положеннях зазначено, що цей Закон набирає чинності з 1 січня 2017 року.