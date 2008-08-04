Вчені розробили ”пігулки для фітнесу”

Американські дослідники розробили два види пігулок, які мобілізують внутрішні резерви організму, допомагають нарощувати м`язи і спалювати жир.

Препарати допоможуть завжди бути в хорошій фізичній формі навіть тим, хто не дружить з фізкультурою.

Експерименти показали, що миші під впливом нових ліків могли пробігти на 44% більше, ніж зазвичай.

Вчені припускають, що аналогічну дію препарати матимуть і на людей, незалежно від рівня їх фізичної підготовки.

Підвищує витривалість

Обидва препарати впливають на ген, пов`язаний із нарощуванням м`язів і підтримкою м`язового тонусу.

В ході дослідів на мишах з`ясувалося, що пігулки дійсно сприяють спалюванню жирів.

Проте їх здатність підвищувати витривалість організму виявилася тільки тоді, коли вчені вирішили збільшити мишам дистанцію пробігу.

В ході нових марафонських тренувань миші під впливом препарату зуміли пробігти на 77% більше, ніж їх родичі в звичайному стані.

Ефект пізнішої розробки вчених виявився ще цікавішим: миші зуміли збільшити дистанцію пробігу на 44% вже без всяких попередніх тренувань.

Без зловживань

За словами розділу дослідницької групи професора Рональда Еванса з Howard Hughes Medical Institute, існують побоювання зловживань новими препаратами в ході спортивних змагань.

Тому вчені розробили спеціальний тест, за допомогою якого можна буде виявити наявність обох препаратів в сечі і крові спортсменів.

Як затверджує професор Еванс, нові пілюлі допоможуть справитися з м`язовою дистрофією, а також збільшити ефективність фізичних вправ тим, хто страждає діабетом або іншими захворюваннями, при яких протипоказані великі фізичні навантаження.

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