Трудоголізм призводить до раннього інсульту

Часті головні болі, ломота в потилиці, підвищення тиску, порушення сну - симптоми, які зазвичай передують цереброваскулярній патології.

Стреси і напруження великого міста неминуче відбиваються на здоров`ї. Викликані фізичними і розумовими перевантаженнями, вони приводять до раннього старіння головного мозку. Як результат - до судинних спазмів, атеросклерозу, тромбозу судин, порушень мікроциркуляції мозку.

За словами лікаря вищої категорії Лікарні для вчених Галини Чернець, інсульти і гострі церебральні судинні кризи не виникають на рівному місці. Процес розвитку таких захворювань дуже тривалий. Не дивлячись на це, в Україні інсульти різко “помолодшали”. Якщо раніше середній вік людей, що одержали інсульт, був не молодше 60–70 років, то сьогодні удар трапляється нерідко з сорокалітніми і навіть тридцятирічними людьми. У нашій країні захворюваність перевищує європейські показники в 2-2,5 рази.

Як відзначає Галина Костянтинівна, насторожити людину повинні вже такі симптоми, як дратівливість, забудькуватість, головні болі, які не знімаються анальгетиками, поганий сон. На жаль, багато хто на них не звертає ніякої уваги, що буває дуже небезпечно. Мозкові катастрофи стрімкі, непередбачувані і загрожують найважчими наслідками. Напад може початися з різкого головного болю, запаморочення, дуже високого артеріального тиску. Ще до його настання у багатьох хворих на якісь долі секунди може віднятися рука або нога. Ці явища зазвичай з часом посилюються.

Останнім часом у енергійних і дуже працездатних людей, справжніх трудоголіків, нерідко бувають так звані транзиторні ішемічні атаки. Це типові мікроінсульти, яким хворі можуть не надати серйозного значення. У багатьох потенційних хворих бувають приховані аневризми головного мозку. Це такий мішечок в тканинах судин, який випинається, як грижа, і у будь-який момент може прорватися.

Щоб запобігти інсульту, на думку лікаря, дуже важливі такі види обстеження, як допплерографія судин головного мозку, МРТ, комп`ютерна томографія.

Посилює розвиток цереброваскулярних хвороб остеохондроз. Наші люди в більшості своїй наполегливо не хочуть займатися ні спортом, ні фізкультурою. Не ведуть навіть хоч трохи здоровий спосіб життя. І, як це не сумно, багато хто починає вчитися жити по-іншому тільки після драми.

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