600 дітей з Прикарпаття поїхали відпочивати в “Артек”
09:33, 04 серпня 2008Країна
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Ще одна група відправиться на відпочинок сьогодні
Івано-Франківськ. 4 серпня. УНІАН. Сьогодні вранці на оздоровлення до міжнародного дитячого центру “Артек” відбули 600 дітей з постраждалих від стихії районів Прикарпаття.
Про це УНІАН повідомили в управлінні сім’ї та молоді Івано-Франківської облдержадміністрації.
Планується, що сьогодні у Чернівцях Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь в урочистих проводах на відпочинок ще однієї групи дітей.
В управлінні повідомили, що до відповідних списків першочергово були внесені діти, родини яких втратили житло, з багатодітних сімей та діти-інваліди.
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