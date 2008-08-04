600 дітей з Прикарпаття поїхали відпочивати в “Артек”

Івано-Франківськ. 4 серпня. УНІАН. Сьогодні вранці на оздоровлення до міжнародного дитячого центру “Артек” відбули 600 дітей з постраждалих від стихії районів Прикарпаття.

Про це УНІАН повідомили в управлінні сім’ї та молоді Івано-Франківської облдержадміністрації.

Планується, що сьогодні у Чернівцях Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь в урочистих проводах на відпочинок ще однієї групи дітей.

В управлінні повідомили, що до відповідних списків першочергово були внесені діти, родини яких втратили житло, з багатодітних сімей та діти-інваліди.