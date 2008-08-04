Чоловіки і жінки: хто щасливіший

Жінки з віком стають значно менш щасливими, ніж чоловіки, хоча в молодості випереджають чоловіків за кількістю щасливих життєвих моментів.

На думку дослідника Енка Плегнола з Кембриджського університету і економіста Річарда Істерлина з Університету Південної Каліфорнії, така тенденція характерна тому, що жінки набагато рідше за чоловіків добиваються поставлених перед собою цілей.

Плегнол і Істерлин вперше використовували опитування громадської думки, які складалися кілька десятків років, щоб визначити роль самореалізації в загальній задоволеності людини своїм життям.

Як пояснюють дослідники, рівень честолюбства, прагнення до успіху різний у людей, що належать до різних демографічних і соціальних груп.

Врахувавши такі демографічні характеристики як раса, вік і рівень освіти, учені все ж прийшли до висновку, що жінки набагато щасливіші за чоловіків в молодості. Проте з віком ситуація змінюється: до 48 років більшість чоловіків почуваються куди більш задоволеними життям, ніж жінки.

Ці гендерні відмінності обумовлені двома істотними аспектами, що визначають рівень людського щастя: сім`я і фінанси. Як пояснює Плегнол: у зрілішому віці чоловіки, що самореалізувалися, є щасливими своєю родинною і фінансовою ситуацією, ніж жінки".

За даними дослідників, в коханні життєві цілі чоловіків і жінок сильно не різняться. Дев`ять з десяти респондентів обох статей мріють про щасливе родинне життя. Експерти з`ясували, що найсумнішим періодом життя чоловіка є молодість (20-30). У цей період молода людина, як правило, самотня.

Молоді чоловіки значно більше за молодих жінок переживають через свою фінансову ситуацію не тому, що їх справи йдуть гірше, а тому, що чоловіки хочуть більше і як правило відчувають великий брак коштів.

Проте з часом в ситуації і з любов`ю, і з грошима в житті чоловіків відбуваються істотні зміни. У віці 34 років чоловіки значно частіше мають сім`ю, ніж жінки. Також чоловіки стають задоволеними своїм фінансовим становищем. Представників сильної статі починають цікавити придбання дорогих речей, таких як заміський будинок або автомобіль.

Раніше дослідники США прийшли до висновку, що в даний час жінки нещасніші за чоловіків. У сучасних жінок з`явилися більше можливостей, щоб реалізувати себе. Але разом з цим у них додалося проблем, показують дані опитування.

Учені також зазначають, що бути особливо щасливою людиною досить небезпечно: чим більше успіхів в житті, тим болісніше сприймається поразка.

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