Хворих на СНІД в Україні не буде кому лікувати

09:51, 04 серпня 2008
Країна
0

Україна неефективно бореться з ВІЛ/СНІДом... Скільки грошей не виділяй, як можна вирішити цю проблему, коли до нас їдуть ВІЛ-інфіковані?.. Ми належимо до країн, де хвороба поширюється особливо швидко...

У столиці Мексики в неділю почалася міжнародна конференція з питань боротьби зі СНІДом. За даними ООН, Україна належить до країн, де ця хвороба поширюється особливо швидко. Щорічне число нових інфікованих ВІЛ зросло вдвічі від 2001 року.

Україна неефективно бореться з ВІЛ/СНІДом. Це визнають самі можновладці. На цей рік для подолання недуги з держбюджету виділено 108 мільйонів гривень. Однак лише 10% використано на потреби хворих. За це президент Ющенко критикує уряд. Він нарікає, що в Україні не існує єдиної системи координації дій урядових і неурядових організацій, а також адекватної меддопомоги інфікованим та хворим на СНІД. Голова Всеукраїнського лікарського товариства Станіслав Нечаїв дивується, чому влада вважає що проблему ВІЛ/СНІДу можна вирішити виключно грошима. «У першу чергу треба стримувати міграційні процеси. Бо скільки грошей не виділяй, як можна вирішити цю проблему, коли до нас їдуть ВІЛ-інфіковані? Як грошима можна вирішити проблему наркоманії? Хоча у нас багато коштів виділяють на боротьбу з ВІЛ/СНІДом, але ж вони не доходять до користувача», - вважає Нечаїв. За його словами, незабаром хворих на СНІД в Україні не буде кому лікувати, оскільки через анонімність медики  наражаються на небезпеку інфікування. Це, на думку голови Всеукраїнського лікарського товариства, не бере до уваги держава.

Німецька хвиля

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter