Від стихії на Івано-Франківщині загинули 24 особи

Про це УНІАН повідомили сьогодні в Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківській області.

Зокрема, у с. Верховинському районі жертвами повені стали 2 осіб; у Долинському – 1, у м. Калуш – 1; у Косівському районі – 1; у Коломийському районі – 1 особа; у Надвірнянському районі – троє осіб; у Тисменицькому районі – 4; у Тлумацькому районі – 1 особа; у Снятинському районі – 10 осіб.

Вже здійснено виплату матеріальної допомоги 17 родинам загиблих, власникам 128 житлових будинків, які повністю зруйновані.

Органами виконавчої влади та місцевого самоврядування продовжувалось обстеження зруйнованих будинків, проводяться заходи щодо здійснення виплат населенню, постраждалому від стихійного лиха.