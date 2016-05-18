Україна отримає вакцину БЦЖ від ЮНІСЕФ у червні

Дитячий фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні оприлюднив інформацію щодо орієнтовних строків поставок АРВ препаратів та вакцин, що закуповуються ЮНІСЕФ на замовлення Міністерства охорони здоров'я України.

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Вже до кінця травня в Україну надійде перша партія вакцини для профілактики гепатиту В, а також бівалентна вакцина проти поліомієліту. До кінця червня очікуються поставки вакцин для профілактики туберкульозу, дифтерії та правця.

Орієнтовні строки поставок АРВ препаратів та вакцин, що закуповуються Дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ в рамках закупівель лікарських засобів опубліковані сайті Міністерства охорони здоров'я України.