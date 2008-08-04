У ФРН алкоголізм як хвороба фіксується з 12-річного віку

У середовищі німецької молоді з року в рік росте споживання "дитячих" газованих коктейлів з 5-7-процентним вмістом алкоголю, які останніми роками набули широкого поширення у ФРН. Їх споживає кожен другий підліток у віці 15-16 років мінімум раз на місяць. Вітрини магазинів дивують яскравими етикетками популярних "алкопопів" - лимонаду з горілкою, джина з тоніком, коли з віскі.

"Слабоалкогольні напої є всюди і у будь-який час", - констатує уповноважена федерального уряду з питань боротьби з наркозалежністю Сабіне Бетцинг, яка виступає за посилення контролю за рекламою і продажем алкогольної продукції.

Солодкий смак радлера /пива з лимонадом/ і напою "колабир" /пива з колою/ робить їх надзвичайно популярними серед підлітків, і ці вироби алкогольної промисловості все частіше знаходять юних споживачів. У результаті уряд фіксує зростання алкогольної залежності серед підлітків, які розважаються легкими солодкими спиртними напоями. Ці алкогольні напої відносно дешеві, приємні на смак і швидко "ударяють в голову", що дозволяє "гарненько зарядитися" перед дискотекою.

Солодкі алкогольні напої найшвидше викликають алкогольну залежність, затверджує мюнхенський нарколог Ульріх Циммерман. В зв`язку з цим він розповів про досвід, проведеним над щурами, які за своєю природою не п`ють спиртне. Але суміш спирту з підсолодженою водою для цих гризунів стає великим задоволенням. "Якщо потім поступово скорочувати зміст цукру, то щури питимуть чистий спирт", - затверджує доктор. Так само діють солодкі алкогольні коктейлі на дітей.

З фізіологічних причин діти не можуть вживати алкогольні напої в чистому вигляді: смакові рецептори дитини дають різко негативну реакцію на гіркоту, що міститься, наприклад, в пиві. Але діти легко залучаються до "алкопопів", які окрім алкоголю в надлишку містять ароматизатори і смакові добавки. Це обставина і надихнуло ряд німецьких харчових концернів на "інновації".

У ФРН перестали бути рідкістю випадки, коли тінейджерів, що упилися , з алкогольними отруєннями відвезли на "швидкій" з клубів, барів, з дискотек і вечірок. "У підлітковому середовищі півтори пляшки горілки за вечір - буденне явище", - затверджує дитячий лікар однієї з берлінських клінік Олівер Більке. Але все починалося з "нешкідливих" алкопопсів.

У 2007 році медики в клінічних умовах більше 22 тис. разів приводили до тями п`яних німецьких дітей від 10 років, затверджує Федеральне відомство статистики. Тим часом шість років тому таких випадків було удвічі менше. За статистикою кожна сота дитина, починаючи з 10 років, регулярно вживає спиртне. Алкоголізм як хвороба фіксується у ФРН вже з 12-річного віку.